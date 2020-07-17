Пригожин растерялся из-за неловкого вопроса о дочери

Пригожин растерялся из-за неловкого вопроса о дочери
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не в курсе, как девушка закончила университет

Музыкальный продюсер поделился радостной новостью со своими поклонниками. Дочь Иосифа Пригожина Елизавета накануне с отличием окончила университет. Только вот вопрос о цвете документа в соцсетях вызвал у звезды легкое недоумение. 

В своем "Инстаграм" продюсер выложил свежим снимком. На нем он вместе с женой Валерией и своей дочерью от первого брака сидит в каком-то летнем кафе. Под постом Пригожин пояснил, где и по какому поводу встречался с бывшей семьей.

"Отметили диплом Лизы. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся", – радостно заключил Иосиф Игоревич.

Кто-то из подписчиков продюсера уточнил: мол, у Лизы красный диплом, по всей видимости. На это Пригожин ответил неуверенно "Наверно".

Злопыхатели не смогли пройти мимо этой новости и поинтересовались, сколько стоит диплом в наше время. На это Иосиф Игоревич отшутился, что у некоторых "зашкаливает желание подколоть". По мнению продюсера, таким людям плохо, когда счастливы другие.

Но нашлось немало фанатов, которые искренне поздравили Елизавету и ее отца с таким знаменательным событием. Подписчики пожалели девушке доброго пути. Пригожин оперативно ответил на многие комментарии, оставленные пользователями под его новым постом.

Накануне Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с бывшей женой. Из-за неуплаты долгов Елену выселили из квартиры, которая, по словам продюсера, стоит 100 млн рублей. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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