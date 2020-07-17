Бородина сообщила о трагедии в семье

Бородина сообщила о трагедии в семье
Ксения Бородина. Фото:instagram.com/borodylia/
Из-за несчастного случая звезда телеэкрана теперь боится грозы

Российская телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина призналась своим поклонникам, что очень боится сильной грозы. Страх перед природным явлением обусловлен парой несчастных случаев, которые произошли в ее семье. 

Телеведущая часто общается в "Инстаграм" с подписчиками при помощи функции "Вопрос – ответ". Во время такого общения один из поклонников спросил Ксению, боится ли она грозы. Бородина ответила утвердительно и рассказала, что ее прабабушку убила молния. И это была не единственная трагедия в семье звезды телеэкрана, связанная с таким природным явлением. Также Ксения добавила, что другого ее родственника в Италии ударила молния, и он погиб. Когда именно это произошло, она не уточнила. 

Ранее Ксения Бородина откровенно рассказала о своем прошлом. А также призналась, что дочери совершенно не помогают ей по дому.

Александра ЛЕОНИДОВА

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