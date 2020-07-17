Баскова застали за поцелуем с мамой известной блогерши

Баскова застали за поцелуем с мамой известной блогерши
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист также сделал женщине подарок

Певец пообещал купить маме известного блогера Анастасии Ивлеевой раковину. Николай Басков сделал это заявление на камеру. Потом артист приобнял Наталью Ивлееву, и они дружески поцеловались.

Несколько роликов в своих инстаграм-историях опубликовала сама блогерша. На них владелец"золотого голоса России" сообщил, что после всех заявлений в Сети он дарит женщине раковину. По словам артиста, теперь женщине якобы будет где постираться и помыть руки.

Басков также попросил мужа Анастасии в следующий раз сделать Наталье подарок покрупнее. Во время своего обещания артист нежно обнимал улыбающуюся мать блогерши. В конце видео певец попросил Наталью поцеловать его.  

В какой-то момент на несколько секунд в кадре появилась сама Ивлеева. Настя была явно расстроена заявлением "натурального блондина". Она поздравила свою маму с подарком и убежала.

"Теперь, раз у мамы появилась раковина, ее квартира перестанет быть похожей на жилище нищих. Ура", - подписала видео Анастасия.

Скриншот instagram.com/stories/_agentgirl_

В последней истории на эту тему блогерша указала, что ей больше не нужно копить на новую квартиру для мамы. Вместо этого она может купить "что-то дорогое" своему мужу Алексею. Потом Анастасия поблагодарила Николая и указала, что Басков теперь ей как отец.

Накануне в соцсети обсуждали другое забавное видео. На нем Николай Басков и Анастасия Ивлеева весело танцевали под новый хит артиста.

Юлия ЕВГРАФОВА

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