Телеведущая рассказала, как воспитывала маленького сына

Татьяна Лазарева редко выкладывает в социальные сети фото своих детей. Однако, по мнению звезды, сегодня особенный день: ее старшему сыну Степану исполнилось 25 лет. С улыбкой на лице Лазарева вспоминает о своих ошибках, которые она совершала в этом возрасте.

"Я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет", – смеется ведущая (здесь и далее сохранены).

По мнению Татьяны, в 25 в жизни любого человека начинается новый этап, более серьезный и осознанный.



"Столько всего было с тобой и со мной за эти годы, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растёшь, мой любимый малыш", – подписала пост Татьяна.

В комментариях наследник поблагодарил маму за столь трогательное поздравление. "Мы – спина к спине – у мачты, против тысячи вдвоем!" – подчеркнул Степан.

Поклонники творчества знаменитости присоединились к поздравлениям и отметили, что сын очень похож на Лазареву.

Напомним, что Степан – внебрачный ребенок ведущей. Замуж за Михаила Шаца Татьяна вышла, когда ее наследнику исполнилось 3 года. В браке Лазарева подарила известному юмористу двух дочек – Софию и Антонину.