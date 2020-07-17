"Мисс Россия -2003" вышла позаниматься спортом в белом бикини

Виктория Лопырева устроила на пляжном курорте полноценную тренировку с деревянными гантелями. "Мисс Россия-2003" решила заняться спортом под солнцем, работая над своей фигурой на горячем песке.

36-летняя модель известна своей любовью к солнечным ваннам, однако в этом случае она решила совместить приятное с полезным. Женщина предстала перед своими подписчиками в белом бикини, распустив для эффекта свои волосы. "Мисс Россия" начала тренировку с грудных мышц, широко расставив ноги и взяв в руки деревянные гантели. Виктория улеглась на спинку тренажера и начала поднимать снаряды, напоминающие бревна.

Во время другого подхода звезда принялась работать над ягодицами. Лопырева взяла деревянный брусок и стала с ним приседать.

"Пожалуйста, не комментируйте мою технику. Вид просто потрясающий", – подписала звезда видео.

После тяжелой тренировки модель решила позволить себе немного расслабиться: Виктория съела мороженое, украшенное ягодами.

Фигура является предметом гордости 36 –летней звезды: не так давно Лопырева предстала перед поклонниками в розовом купальнике под пальмой. Тогда же модель призналась, что живет в тяжелых условиях из-за одолевающей ее болезни.