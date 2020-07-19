Умерла звезда сериала "Убойная сила"

Умерла звезда сериала "Убойная сила"
Свеча. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марине Макаровой было 45 лет

Ушла из жизни артистка, известная широкой публике по сериалам "Опера-2. Хроники убойного отдела" и "Убойная сила". О кончине Марины Макаровой сообщили 18 июля ее коллеги по цеху.

Так печальную новость озвучили фанатам в группе Костромского камерного Драматического театра в социальных сетях. Коллеги Макаровой написали в своем послании, что у них "нет слов" после такой трагедии. Представители театра написали, что запомнят актрису, как талантливого, светлого и очень отзывчивого человека. Со слов коллег Марины, они всегда будут любить и помнить ее.

Стоит отметить, что артистке было всего 45 лет. Официальной причины такой скоропостижной кончины никто не озвучил. Но поклонники творчества Макаровой указали в комментариях, что актриса долгое время боролась с раком желудка. "Такой талант, такая энергия жизненная, ужасная утрата", "Светлая память. Незабываемая, очень жаль", "Ужас, нет слов. Держитесь", – написали свои слова сочувствия поклонники.

К слову, Марина Макарова не только играла на сцене Костромского камерного Драматического театра. Артистка активно снималась в различных известных телесериалах России. В ее актерской копилке есть эпизодические роли в кинокартинах: "Секретной службе Его Величества", "Литейный 4", "Тайны следствия".

Юлия ЕВГРАФОВА

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