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В Барселоне не стало испанского писателя Хуана Марсе. Об этом рассказали его коллеги – информация появилась на сайте литературного агентство Carmen Balcells.
Пресс-служба не указала причину смерти писателя. Однако газета La Vanguardia сообщила подробности этой трагической новости – Марсе умер в больнице накануне.
Будущий писатель родился в 1933 году. Марсе стал одним из ключевых авторов испанской литературы второй половины 20 века. Среди его популярных романов такие произведения, как "Запертые с одной игрушкой" и "Последние вечера с Тересой". По некоторым работам Марсе были сняты фильмы.
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