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Вокалист панк-группы "Синдром Восьмиклассника" Альберт Галимзянов ушел из жизни. Трагедия случилась в Санкт-Петербурге.
Обстоятельства гибели 21-летнего музыканта уточняются.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, молодой человек умер утром 19 июля, пишет РИА "Новости".
На странице группы "Синдром Восьмиклассника" подтвердили смерть вокалиста.
По предварительным данным, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Группа "Синдром восьмиклассника" называет свое творчество попыткой молодых людей уйти от реальности. Название музыкального коллектива – фраза из японского сленга, которая описывает состояние молодежи, переоценивающей себя и свое значение в мире.
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