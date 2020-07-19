Артисту был 21 год

Вокалист панк-группы "Синдром Восьмиклассника" Альберт Галимзянов ушел из жизни. Трагедия случилась в Санкт-Петербурге.

Обстоятельства гибели 21-летнего музыканта уточняются.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, молодой человек умер утром 19 июля, пишет РИА "Новости".

На странице группы "Синдром Восьмиклассника" подтвердили смерть вокалиста.

По предварительным данным, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Группа "Синдром восьмиклассника" называет свое творчество попыткой молодых людей уйти от реальности. Название музыкального коллектива – фраза из японского сленга, которая описывает состояние молодежи, переоценивающей себя и свое значение в мире.