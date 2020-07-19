Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
Актера Валентина Карманова, который в юном возрасте снялся в фильме "Старый Новый год", избили и ограбили в столице неизвестные. Об этом сообщили журналисты.
Как пишет телеграм-канал Mash, у 51-летнего Карманова, который работает охранником в магазине, травмы лица и опухла нога.
Как отмечает издание Газета.ru, Карманов стал известным благодаря тому, что на кинопробах прочел стихотворение Роберта Рождественского. Однако карьеру артиста не продолжил.
Подробный астрологический прогноз на воскресенье от "Утро.ру"
Эксперт уверен, что законы Рады останутся лишь на бумаге