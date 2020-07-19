Актер получил несколько травм

Актера Валентина Карманова, который в юном возрасте снялся в фильме "Старый Новый год", избили и ограбили в столице неизвестные. Об этом сообщили журналисты.

Как пишет телеграм-канал Mash, у 51-летнего Карманова, который работает охранником в магазине, травмы лица и опухла нога.

Как отмечает издание Газета.ru, Карманов стал известным благодаря тому, что на кинопробах прочел стихотворение Роберта Рождественского. Однако карьеру артиста не продолжил.