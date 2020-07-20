СМИ: звезда сериала "Измены" решила подарить мужу наследника

СМИ: звезда сериала "Измены" решила подарить мужу наследника
Глафира Тарханова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники подозревают, что актриса вновь беременна

Глафира Тарханова, получившая известность благодаря сериалу "Измены", поделилась в своем "Инстаграм" ярким фото в новом образе. Однако внимание подписчиков привлекли не только необычные кудри, но и округлившийся живот актрисы. 

Как передает издание "7 Дней", в комментариях к публикации поклонники сразу стали спрашивать о вероятной беременности: "Пятый на подходе?! Поздравляем!"

Актриса поспешила удалить подобные комментарии, но при этом не стала опровергать слухи о вероятном пополнении в семье.  

Возможно, что округлившийся живот – это одно из последствий карантина. Ведь не так давно Тарханова рассказывала, что ей пришлось сесть на диету и серьезно заняться своей фигурой. Вряд ли Глафира решилась бы на такое, будучи в положении. 

Напомним, что актриса подарила своему мужу Алексею Феддееву четырех сыновей. Все свои предыдущие беременности Тарханова тщательно скрывала даже от близких друзей. Фанаты надеются, что уже в скором времени актриса родит мужу прекрасную наследницу, которая разбавит мужскую компанию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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