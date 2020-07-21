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Сын Любови Полищук предстал перед публикой в неожиданном виде – актер показался полностью обнаженным. Алексея Макарова, прикрывшегося руками, заметили стоящим на берегу реки перед женщиной и сняли на камеру. Необычной фотографией поделился сам артист.
В кадре Макаров стоит на фоне леса без трусов, слегка согнувшись в спине. Напротив него стоит женщина, и, в отличие от актера, она была полностью одета. Около сына Полищук можно разглядеть кроссовки и брошенную на землю одежду.
Вероятно, фото было сделано на съемках нового фильма или сериала с участием артиста. В комментариях он ответил подписчикам, что сцену, ради которой ему и пришлось раздеться, сняли со второго дубля. Напротив же оказалась или режиссер, или кто-то еще из участников процесса.
"Оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. Как здесь очутился – не помню",
– подписал снимок сам актер. Подписчики Макарова были шокированы таким откровенным кадром, однако многие отнеслись к нему с юмором и сразу догадались, что сын Полищук снимается в новом проекте. Тем не менее, в комментариях не удержались от шуток:
"Макаров голый по берегу бегает, девок пугает", "Куда джинсы и свитер подвезти?", "Повезло же барышне", "А плавки рыбки утащили?".
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