Макаров не помнит, как оказался на улице обнаженным

Сын Любови Полищук предстал перед публикой в неожиданном виде – актер показался полностью обнаженным. Алексея Макарова, прикрывшегося руками, заметили стоящим на берегу реки перед женщиной и сняли на камеру. Необычной фотографией поделился сам артист.

В кадре Макаров стоит на фоне леса без трусов, слегка согнувшись в спине. Напротив него стоит женщина, и, в отличие от актера, она была полностью одета. Около сына Полищук можно разглядеть кроссовки и брошенную на землю одежду.

Вероятно, фото было сделано на съемках нового фильма или сериала с участием артиста. В комментариях он ответил подписчикам, что сцену, ради которой ему и пришлось раздеться, сняли со второго дубля. Напротив же оказалась или режиссер, или кто-то еще из участников процесса.

"Оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. Как здесь очутился – не помню",

– подписал снимок сам актер. Подписчики Макарова были шокированы таким откровенным кадром, однако многие отнеслись к нему с юмором и сразу догадались, что сын Полищук снимается в новом проекте. Тем не менее, в комментариях не удержались от шуток:

"Макаров голый по берегу бегает, девок пугает", "Куда джинсы и свитер подвезти?", "Повезло же барышне", "А плавки рыбки утащили?".

Ранее сын Полищук раскрыл секрет своей диеты.

