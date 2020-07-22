О смерти Андрея Сиротинина рассказали его коллеги

Скончался молодой актер, который играл в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Андрей Сиротинин известен широкой публике по роли принца Калафа.

Трагическую новость поклонникам сообщили на официальной странице театра в "Фейсбук". Представители пресс-службы отметили, что об этом они хотят рассказать "с горечью". Коллеги назвали Сиротинина талантливым артистом и написали свои соболезнования близким и родным актера.

"Светлая память", – заключили свой печальный пост в театре.

Также в пресс-центре дополнили, что Андрей долгое время болел, пишет "5 канал". Артист скончался на 35-м году жизни.

В комментариях под этой новостью пользователи оставили множество своих соболезнований. Кто-то также подчеркнул, что актер умер "совсем молодым". Также сами представители театра под постом указали реквизиты карты брата погибшего. Коллеги артиста заметили, что каждый желающий может помочь семье Сиротинина.

Стоит отметить, что Андрей окончил Российский институт театрального искусства. Свою карьеру актера в театре имени Александра Сергеевича Пушкина Сиротинин начал десять лет назад. Помимо этого, артист снимался в таких кинокартинах, как "Перекрестки судьбы", "Шериф", "Дирижер", "Достоевский".