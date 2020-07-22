Артистка скончалась на 90-м году жизни

Джазовая певица и актриса Энни Росс умерла в Нью-Йорке в собственном доме. Уроженка Великобритании страдала от проблем с сердцем и эмфиземы. Об этом сообщил экс-менеджер звезды Джим Коулман.

Как передает издание The Washington Post, Росс выступала в трио Lambert, Hendricks & Ross. Группа создала семь альбомов в стиле джаз. После ухода из коллектива знаменитость открыла свой клуб в Лондоне.

Росс сыграла во многих популярных фильмах, например, в "Янки", "Супермен 3", "Игрок" и других.