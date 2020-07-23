Артистка сделала откровенное признание

Певица Анна Седокова поделилась с общественностью радостной новостью. Накануне бойфренд артистки баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение.

О важном событии Анна рассказала поклонникам на своей официальной странице в "Инстаграм". Певица выложила снимок, где они с Янисом нежно обнимаются на яхте, рядом лежит шикарный букет красных роз. На безымянном пальце Седоковой уже красуется кольцо. Артистка написала, что ответила своему избраннику "да" и назвала его лучшим мужчиной во Вселенной.

Также Анна опубликовала свое откровенное признание. Со слов певицы, когда в ее жизни появился Янис, все происходящее разделилось для нее на "до" и "после". Седокова написала, что Тимма изменил ее жизнь и показал "настоящую любовь". Еще звезда отметила, что они прошли через многое и их ждет "удивительное будущее". В заключении артистка пообещала своему жениху стать для него лучшей женой и мамой их детей.

К слову, фанаты и коллеги певицы также очень обрадовались за Анну. Они оставили в комментариях множество своих поздравлений и написали, что Седокова заслуживает такого счастья.

Напомним, певица и баскетболист встречаются уже около года. До этих отношений у Седоковой было два брака. Недавно стало известно, что пара уже несколько дней вместе отдыхает в Америке.