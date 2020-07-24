"Куда ты в белых кроссовках": народ посмеялся над Малаховым-садовником

"Куда ты в белых кроссовках": народ посмеялся над Малаховым-садовником
Андрей Малахов. Фото: Alexei Rodin/Russian Look/globallookpress.com
Телеведущий выбрал не совсем подходящий для таких работ наряд

Ведущий "Прямого эфира" Андрей Малахов в свободное от ведения передачи время занялся посадкой деревьев.

На своей странице в "Инстаграм" он опубликовал ролик, в котором вместе с помощницей сажает клен на территории одного из подмосковных медицинских центров. Телеведущий засыпает в лунку землю из тачки, а затем утаптывает ее. При этом на Малахове мало подходящий для таких работ наряд – белые кроссовки, белая футболка и светлые шорты.

Подписчики звезды телезвезды не оценили его борьбу за экологию в таком "парадном" наряде.

 

 

"Андрей, ну куда ты в белых кроссовках, это тебе не прямой эфир", "Я в белых кроссовках то гулять боюсь , а тут сажают", "В белых кроссовках только и сажать, н-да...", "В белой обуви самое то", "В белых кроссовках. А мы сажаем в галошах", "Шорты и пуховик этим летом прям самое то в Москве", "Кто такую работу делает в белых кроссовках. Вот что значит богатый человек. Ему все можно...", – написали в комментариях к посту.

Александра ЛЕОНИДОВА

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