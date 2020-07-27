Не хочет знакомиться с внуком: Максакова рассказала о драме в семье

Не хочет знакомиться с внуком: Максакова рассказала о драме в семье
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка поделилась откровением

Оперная певица Мария Максакова сообщила подробности семейной трагедии. Артистка рассказала, как именно ее маленький сын Иван узнал о смерти отца. Дениса Вороненкова застрелили три года назад.

Когда случилась эта трагедия в семье, мальчику было только четыре года. Певица решилась рассказать сыну обо всем произошедшем самостоятельно. По ее мнению, так правильнее. Подобные новости дети не должны узнавать от чужих, пишет "Экспресс-газета".

Также, дополнила артистка, бабушка Вани не хочет знакомиться с внуком. Для звезды украинской оперной сцены этого аргумента достаточно, чтобы не пытаться организовать их встречу. Певица подчеркнула, что сейчас у нее есть ухажеры, но она не может начать новых отношений. Якобы погибший супруг был воплощением ее мечты.

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили на одной из улиц Киева 23 марта 2017 года. Охранник погибшего успел ранить нападавшего. Мужчину задержали и увезли в больницу. Мария Максакова, когда оказалась на месте трагедии и увидела мертвого мужа, упала в обморок.

Юлия ЕВГРАФОВА

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