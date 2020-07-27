Певица обвинила бывшего участника дуэта в многолетней критике и оскорблениях

В прошлом году распалась группа "Непара", которая просуществовала 17 лет. Экс-участница дуэта Виктория Талышинская заявила, что бывший партнер Александр Шоуа постоянно унижал и оскорблял ее, поэтому певица рада развалу коллектива. На обвинения артистки ответил сам музыкант.

Шоуа оказался немногословен. Экс-солист "Непары" нелестно отозвался о Талышинской, отказавшись комментировать ситуацию.

"Она глупая женщина – вот и все",

– сказал певец "Пятому каналу".

Напомним, что "Непара" прекратила свое существование осенью 2019 года. Шоуа и Талышинская получили широкую популярность благодаря таким хитам, как "Плачь и смотри" и "Другая причина".

После распада группы Александр приобрел все права на песни и стал заниматься сольной карьерой, а Виктория ушла в новый проект "2 океана". В интервью певица признавалась: закончив работу с бывшим партнером, она вздохнула с облегчением.

По словам певицы, Шоуа постоянно критиковал ее за внешний вид и исполнение песен, а во время интервью нередко перебивал. Кроме того, из коллектива он уволил более десяти дорогих партнерше людей, передает "Собеседник".