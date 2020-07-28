Машина перевернулась 8 раз: Потап сообщил об аварии с Каменских

Машина перевернулась 8 раз: Потап сообщил об аварии с Каменских
Потап и Настя Каменских. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com
Артистка попала в больницу с серьезными травмами

Настя Каменских и ее экс-бойфренд попали в ДТП, в котором чудом выжили. Авария произошла несколько лет назад по дороге из Киева в Николаев.

Об инциденте рассказал продюсер и муж певицы в передаче Маши Ефросининой "Экзамен" на ее канале в "Ютуб". По словам Потапа, Настя Каменских, ее бывший парень Владимир Дятлов и его семья ехали на мероприятие в Николаев. По дороге их автомобиль попал в страшную аварию. Машина перевернулась восемь раз, певица вылетела из нее, при этом разбив головой лобовое стекло. Ее госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.

В том жутком ДТП погибли родители Дятлова и его сестра. С тех пор, отметил Потап, Настя пересмотрела свои взгляды на жизнь, научилась ее ценить, всегда быть в хорошем расположении духа, а на комментарии злопыхателей не обращать внимания. 

Продюсер поделился мнением, что та страшная авария изменила судьбу его на тот момент еще будущей супруги. Он добавил, что после трагедии Настя написала песню "Ты ушла", которую посвятила погибшим родственникам экс-бойфренда. 

Ранее Настя Каменских показала, как "повелевает" всеми четырьмя стихиями – огнем, водой, землей и воздухом.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
1
новости партнеров
По теме

Яблоку негде упасть: видео с переполненного пляжа в Сочи возмутило местных жителей

Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию

Как получать пенсию в 50 тысяч рублей: эксперт раскрыл способ

Это касается отдельных категорий граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

831 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей