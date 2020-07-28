Артистка попала в больницу с серьезными травмами

Настя Каменских и ее экс-бойфренд попали в ДТП, в котором чудом выжили. Авария произошла несколько лет назад по дороге из Киева в Николаев.

Об инциденте рассказал продюсер и муж певицы в передаче Маши Ефросининой "Экзамен" на ее канале в "Ютуб". По словам Потапа, Настя Каменских, ее бывший парень Владимир Дятлов и его семья ехали на мероприятие в Николаев. По дороге их автомобиль попал в страшную аварию. Машина перевернулась восемь раз, певица вылетела из нее, при этом разбив головой лобовое стекло. Ее госпитализировали с сотрясением мозга и травмой ноги.

В том жутком ДТП погибли родители Дятлова и его сестра. С тех пор, отметил Потап, Настя пересмотрела свои взгляды на жизнь, научилась ее ценить, всегда быть в хорошем расположении духа, а на комментарии злопыхателей не обращать внимания.

Продюсер поделился мнением, что та страшная авария изменила судьбу его на тот момент еще будущей супруги. Он добавил, что после трагедии Настя написала песню "Ты ушла", которую посвятила погибшим родственникам экс-бойфренда.

Ранее Настя Каменских показала, как "повелевает" всеми четырьмя стихиями – огнем, водой, землей и воздухом.