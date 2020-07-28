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Ольга Анохина была ограблена во время операции в одной из элитных столичных больниц.
Палата заслуженной артистки РФ осталась открытой, когда ее повезли на хирургическую процедуру. По возвращении Анохина не смогла найти в палате ни денег, ни телефона.
Как передает РЕН ТВ, сумма ущерба составила 19 тыс. рублей. Знаменитость считает, что это большие деньги. На данный момент Ольга Анохина уже написала заявление в полицию.
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