Злоумышленники забрали у актрисы телефон и деньги

Ольга Анохина была ограблена во время операции в одной из элитных столичных больниц.

Палата заслуженной артистки РФ осталась открытой, когда ее повезли на хирургическую процедуру. По возвращении Анохина не смогла найти в палате ни денег, ни телефона.

Как передает РЕН ТВ, сумма ущерба составила 19 тыс. рублей. Знаменитость считает, что это большие деньги. На данный момент Ольга Анохина уже написала заявление в полицию.