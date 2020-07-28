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Михаила Пуговкина не стало в 2008 г., однако память о знаменитом актере и участнике Великой Отечественной войны живет до сих пор. Накануне годовщины со дня похорон народного артиста – 29 июля – появились фотографии его могилы. Поклонники оставили цветы у памятника кинозвезды.
Актер из "12 стульев" и "Свадьбы в Малиновке" похоронен на Ваганьковском кладбище вместе с другими выдающимися россиянами, неподалеку от друга Александра Абдулова. Хоть место и считается престижным, журналисты заметили, что живые цветы все же встречаются редко.
Тем не менее, могила Пуговкина выглядит довольно ухоженной. Кроме того, корреспондент Nation News увидел на погосте свежие гвоздики и тюльпаны. Как передает издание, фотографии с кладбища были сделаны за несколько дней до 12-й годовщины со дня смерти советского актера.
Напомним, что Михаил Пуговкин, который также сыграл в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию", умер 12 лет назад на 86 году жизни. Народный артист страдал от сахарного диабета. После смерти актера его единственная дочь осталась без наследства.
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