Семенович призналась в болезни своего возлюбленного

Семенович призналась в болезни своего возлюбленного
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка утверждает, что такой недуг поразил многих ее знакомых

Постепенно снимаются ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19. Однако все чаще в СМИ появляется информация о заболевших знаменитостях. Так, Анна Семенович в интервью рассказала, что ее молодой человек переболел коронавирусом. 

"Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек", – призналась артистка. 

И поспешила добавить, что ее знакомые перенесли болезнь достаточно легко и без осложнений. Как передает Teleprogramma.pro, певица считает, что это даже к лучшему, поскольку коронавирус им больше не страшен. 

Также в интервью экс-солистка "Блестящих" отметила, что для нее самоизоляция обернулась лишними килограммами, с которыми она сейчас активно борется. 

При этом Анна Семенович не позволяет злобным комментаторам обсуждать ее внешность в социальных сетях. Не так давно артистка заявила, что гордится своей фигурой и успехом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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