Артистка утверждает, что такой недуг поразил многих ее знакомых

Постепенно снимаются ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19. Однако все чаще в СМИ появляется информация о заболевших знаменитостях. Так, Анна Семенович в интервью рассказала, что ее молодой человек переболел коронавирусом.

"Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек", – призналась артистка.

И поспешила добавить, что ее знакомые перенесли болезнь достаточно легко и без осложнений. Как передает Teleprogramma.pro, певица считает, что это даже к лучшему, поскольку коронавирус им больше не страшен.

Также в интервью экс-солистка "Блестящих" отметила, что для нее самоизоляция обернулась лишними килограммами, с которыми она сейчас активно борется.

При этом Анна Семенович не позволяет злобным комментаторам обсуждать ее внешность в социальных сетях. Не так давно артистка заявила, что гордится своей фигурой и успехом.

