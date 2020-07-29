Артистка решила оставить работу на федеральном канале

Слухи об увольнении Елены Ландер подтвердились. Звезда "России-1" действительно уходит из утренней программы ради семьи. Об этом рассказали в соцсетях телеканала.

Елена Ландер вела "Утро России" с 2014 года. В прошлом году телеведущая стала женой итальянца Фабио Каретты. Звезде приходилось жить на две страны, поэтому в итоге она решила выбрать семью.

"Мы будем скучать",

– написали в "Инстаграм" канала "Россия-1". Новость огорчила и некоторых телезрителей, которые полюбили Ландер за шесть лет утренних эфиров.

"Какую красоту отпустили!", "Жаль конечно, желаю счастья и успехов!", "Помню ее самый первый эфир. Очень нравилась", "Семья и должна быть дороже работы", "Как же мы теперь без нее", – написали в комментариях.

Сама Елена уже собралась к мужу в Италию, но из-за пандемии прилететь ей пока не удается. В соцсетях телеведущая пожаловалась, что ее рейс на 2 августа отменили, поэтому она не может попасть на день рождения любимого. При этом супруги уже не виделись около пяти месяцев.