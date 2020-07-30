Супруга знаменитости хотела, чтобы ее мужа считали пропавшим

Умер участник Versus Battle Энди Картрайт. Расчлененное тело артиста несколько дней пролежало в квартире в центре Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки запрещенными препаратами. Супруга хип-хоп-исполнителя решила, что такая смерть не достойна для ее знаменитого мужа. Женщина хотела избавиться от тела и разыграть историю с внезапным исчезновением рэпера, пишет "Фонтанка".

Вчера с полицейскими связался ее представитель. Он заявил, что к нему обратилась жена покойного и рассказала, что тот скончался. Она решила избавиться от тела, разделила его на части, но не смогла придумать, что делать дальше.

Как отмечает телеканал "360", сейчас в деле разбираются правоохранители. Из квартиры изъяты "инструменты".

Напомним, Энди Картрайт выступал на Versus Battle. Ему было 30 лет. Особую популярность получили его батлы с Грязным Рамиресом, Эмо Афишл, ATL, Млечным и Obe 1 Kanobe.