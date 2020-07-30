Сейчас Торсуевы продолжают заниматься творчеством

Порядка 40 лет назад братья Владимир и Юрий Торсуевы снимались в качестве актеров в известных советских фильмах. Как оказалось, спустя столько лет, судьба обоих артистов сложилась удачно. Больше всего поражают их успехи в личной жизни.

Владимир Торсуев сыграл Электроника в 13 лет. По кинокартине его герой – робот – не смог обрести любовь, чего не скажешь о самом актере. Недавно 54-летний артист женился в четвертый раз. Его избранницей стала некая Лидия, которая родилась на Украине.

Как пояснил Торсуев, его возлюбленная не связана с актерской средой. Кстати, женщина внешне очень похожа на певицу Валерию, пишет "Комсомольская правда Новосибирск".

Вторая главная роль в "Приключениях Электроника" была у брата-близнеца артиста Юрия Торсуева. Мужчина предстал перед зрителями в образе разгильдяя Сыроежкина. А вот в жизни Юрия все знают, как примерного семьянина. Уже 20 лет артист счастлив в браке, воспитывает дочь и сына.

Стоит отметить, что Торсуевы раньше играли в группе "Гараж Сыроежкина", снимались в других проектах, но таких ярких фильмов за их карьеру больше не было. Сейчас Владимир и Юрий живут в Москве, зарабатывают на жизнь творчеством.