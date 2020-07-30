Звезда похвасталась подтянутым телом, но нарвалась на критику

Настя Каменских опубликовала видео, как танцует в купальнике. Однако интернет-пользователи раскритиковали популярную певицуза "одинаковый" контент.

Ролик появился на страничке артистки в "Инстаграм". В этом видео Каменских сняла себя в зеркало. На певице был белый раздельный купальник. Анастасия радостно двигалась в такт музыке, периодически надувала губы "уткой" и трясла ягодицами.

"Я бываю разной. Но сегодня чика Бамбони. А какая чика ты?" – игриво подписала свою публикацию Каменских.

После этой публикации на звезду посыпалась критика. Пользователи написали, мол "куда катится мир", и что Настя публикует "одно и тоже", им это уже надоело. Также подписчикам не понравилось, что на певице были трусы с высокой посадкой. За это они подкололи звезду. "Натянула бы еще на уши", – написали злопыхатели в комментариях. Несмотря на эти нелицеприятные фразы нашлись и те, кто оценил публикацию Каменских. "Шикарная", "Красотка", "Горячо", – указали фанаты.

Напомним, певица любит демонстрировать своей аудитории танцы. Не так давно Каменских подвигалась на камеру в шортах и прозрачном топе. Это видео поклонникам звезды пришлось по душе.