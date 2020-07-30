Сотрясение мозга и ушибы: беременную актрису избили в Москве

На участницу Каннского кинофестиваля, по слухам, напали ее близкие

Таисия Игуменцева пострадала после конфликта с родственниками. Актрису, которая была на шестом месяце беременности, избили, после чего ей пришлось обратиться в больницу. О своем состоянии после произошедшего рассказала сама знаменитость.

Режиссеру и участнице Каннского кинофестиваля понадобилась помощь врачей якобы после падения дома, пишет РЕН ТВ. Позже журналисты выяснили, что 31-летнюю девушку избили ее же родственники после ссоры.

Актриса рассказала, у нее сотрясение мозга. В СМИ также писали, что она получила ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и носа.

"Пережила большой стресс",

поделилась Игуменцева с "Вечерней Москвой". Режиссер, по ее словам, пока не знает, будет ли писать заявление, однако уверена, что в сложившейся ситуации необходимо что-то предпринять. О предполагаемом конфликте с родственниками актриса умолчала.

Карина СИРАЗОВА

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