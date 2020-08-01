Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Сергей Бодров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Свадьба прошла на теплоходе в кругу родных и друзей

Единственная дочь Сергея Бодрова-младшего, который трагически погиб из-за схода ледника в 2002 году, вышла замуж. Супругом Ольги стал ее коллега – актер театра Сергей Быстров. Журналистов на свадьбе не было, но о торжестве все же удалось узнать СМИ.

Мероприятие прошло на теплоходе в узком кругу самых близких молодоженам людей в июле. Известно, что кроме матери невесты Светланы Бодровой на свадьбе также была актриса Полина Агуреева, сыгравшая в "Ликвидации".

Как пишет журнал Hello, жених старше дочери Бодрова на восемь лет – недавно девушке исполнилось 22 года. Сколько встречаются актеры, неизвестно. Ольга Бодрова не любит говорить о своей личной жизни и даже ведет закрытые аккаунты в соцсетях.

Несколько лет назад, еще будучи студенткой второго курса ГИТИСа, наследница актера снялась в своем первом фильме. При этом Бодрова заявляла, что внимание прессы еще ничем не заслужила, так как артисткой себя не считала, передает "Комсомольская правда".


После смерти звезды "Брата" Бодрова осталась одна с двумя детьми – Ольгой и Александром. Младшему сыну актера на тот момент был всего месяц.

Карина СИРАЗОВА

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