Звезда записала ролик, в котором снялась без макияжа

Оксана Фандера выложила на своей странице в "Инстаграм" новое видео. Зрителей восхитил актерский талант знаменитости, а вот ее внешность вызвала удивление. 52-летнюю невестку Олега Янковского сравнили с бабушкой.

В соцсети актриса разместила ролик, на котором читает отрывок из повести Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". На свежих кадрах звезда предстала без косметики, с седыми волосами и в простой домашней одежде.

При этом многие привыкли видеть Фандеру яркой красавицей, и лишенный прикрас образ не на шутку удивил зрителей.

"Что случилось? Почему Фандера превратилась в бабушку?", – цитирует озадаченного пользователя Сети "Комсомольская правда".

Впрочем, верные подписчики высоко ценят естественную красоту звезды и ее актерский талант.

"Блестяще! Спасибо!", "Боже мой! До слез!", "Невероятное исполнение!", "Такое мастерство!", "Оксана, вы прекрасны!", – пишут восторженные фанаты.

Напомним, Оксана Фандера уже несколько лет не появляется на экранах. Последние ее фильмы вышли в 2018 г. Актриса перестала ходить на светские мероприятия, а все общение с поклонниками свелось к постам в соцсетях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах со здоровьем звезды. Пару лет назад Оксане поставили неутешительный диагноз – острый панкреатит.