Подольская отреагировала на слухи о беременности - видео

Подольская отреагировала на слухи о беременности - видео
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица дала понять, что виновником сплетен стал неудачный ракурс

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Наталья Подольская готовится во второй раз стать мамой. Артистка комментировать информацию не стала, но опубликовала видео, на котором показала плоский живот, тем самым намекнув, что не находится в положении. 

На своей странице в инстаграм-историях она выложила ролик, на котором заметен плоский живот. Певица пожелала поклонникам всего хорошего и удачных ракурсов. 

"Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса", – отметила избранница Преснякова-младшего и послала подписчикам воздушный поцелуй. 

Однако даже это не убедило поклонников. "Правда, что ждёте малыша?", "Здоровья вам и малышу!" – пишут в комментариях к отдельной похожей публикации. 

Другие фолловеры отметили, что Наталья всегда выглядит отлично: "Наташа, вы с любого ракурса красотка", "Какая красавица!", "Вы в любом ракурсе прекрасны". 

Напомним, что Подольская уже вскоре после рождения сына говорила о том, что хочет подарить своему возлюбленному еще одного ребенка. Однако с рождения первенца прошло уже пять лет, а в СМИ постоянно появляются новости об интересном положении Натальи. 

Ранее жена Преснякова обстригла себе волосы. В комментариях поклонники раскритиковали новый образ девушки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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