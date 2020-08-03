Певица дала понять, что виновником сплетен стал неудачный ракурс

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Наталья Подольская готовится во второй раз стать мамой. Артистка комментировать информацию не стала, но опубликовала видео, на котором показала плоский живот, тем самым намекнув, что не находится в положении.

На своей странице в инстаграм-историях она выложила ролик, на котором заметен плоский живот. Певица пожелала поклонникам всего хорошего и удачных ракурсов.

"Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса", – отметила избранница Преснякова-младшего и послала подписчикам воздушный поцелуй.

Однако даже это не убедило поклонников. "Правда, что ждёте малыша?", "Здоровья вам и малышу!" – пишут в комментариях к отдельной похожей публикации.

Другие фолловеры отметили, что Наталья всегда выглядит отлично: "Наташа, вы с любого ракурса красотка", "Какая красавица!", "Вы в любом ракурсе прекрасны".

Напомним, что Подольская уже вскоре после рождения сына говорила о том, что хочет подарить своему возлюбленному еще одного ребенка. Однако с рождения первенца прошло уже пять лет, а в СМИ постоянно появляются новости об интересном положении Натальи.

Ранее жена Преснякова обстригла себе волосы. В комментариях поклонники раскритиковали новый образ девушки.