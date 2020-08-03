Известная артистка умерла после пластической операции

Рэперши не стало на 44-м году жизни

Бразильская исполнительница рэпа Фернанда Родригес, выступавшая под псевдонимом Mc Atrevida, скончалась вскоре после того, как увеличила ягодицы. Операцию артистке сделала клиника, которая лишилась лицензии несколько месяцев назад. Об этом сообщили журналисты. 

Как передает The Daily Mail, Родригес выложила за операцию $580. Спустя пару дней после хирургического вмешательства ей стало плохо: началось воспаление, появились боли в спине.

Артистку положили в больницу, но врачи не смогли ее спасти – она умерла от почечной недостаточности. У рэперши остался ребенок. 

Полина ИВАНОВА

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