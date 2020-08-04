Развелись втайне: молодая жена ушла от Гордона - СМИ

Развелись втайне: молодая жена ушла от Гордона - СМИ
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Брак телеведущего был расторгнут в день рождения экс-супруги

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева разошлись после шести лет супружеской жизни. Подала на развод сама жена ведущего программы "Мужское/женское" еще в июне, а недавно брак официально распался. О разрыве супругов сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Гордон с бывшей женой решили развестись тайно: суд расторг их брак еще 17 июля – в день рождения Абдулвасиевой. Как удалось узнать журналистам, супруги расстались мирно, а все вопросы, касавшиеся алиментов и имущества, решили самостоятельно еще до суда, пишет StarHit.

Ни телеведущий, ни его теперь уже бывшая жена эту информацию пока не комментировали. СМИ предположили, что причиной разрыва могла стать усталость супругов друг от друга во время карантина или большая разница в возрасте – 30 лет. Ранее молодая жена Гордона признавалась, что ее очень утомили дети на самоизоляции: пара воспитывает двух сыновей – трех и шести лет.

При этом ранее Дмитрий  Гордон заявлял, что разница в возрасте для них не помеха. В программе "Наедине со всеми" телеведущий рассказывал, что  Нозанин  Абдулвасиева смотрела на него, в первую очередь, как на отца ее ребенка, а вовсе не как на учителя или наставника.

Карина СИРАЗОВА

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