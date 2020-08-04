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Роза Сябитова призналась, что после недавней свадьбы дочери мечтает о внуках. Правда, в семье у нее есть особое поверье: чтобы не сглазить, показывать детей до трех лет никому нельзя. Так телеведущая и собирается поступить, когда они появятся.
Сваха рассказала, что, когда выходила со своими малышами на улицу, обязательно находилась какая-нибудь "сволочь", которая начинала щедро осыпать комплиментами ее детей. Из-за этого кто-то из них потом мучился желудком на протяжении недели. Тогда Роза попыталась решить проблему: перед выходом на улицу она начинала мазать детей зеленкой. И любопытные знакомые при виде малышей предпочитали хранить молчание, не задавая лишних вопросов.
"Поэтому, чтобы не заниматься такой ерундой, внуков я показывать никому не стану", – объяснила Сябитова.
Телеведущая уверена: ее дочь Ксения будет замечательной мамой. К своему замужеству она готовилась основательно. Жила вместе с женихом в "родовом имении" на протяжении трех месяцев. Там же какое-то время должен пожить их первенец. А Ксения настолько серьезно относится к своему здоровью, что сомнений о состоянии ребенка у Розы вообще не возникает. Она даже не достает молодых расспросами о том, когда будут внуки.
Ранее РОза Сябитова призналась, что ее коллега по программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева предложила свести контакты в жизни к минимуму, и телесваха эту идею поддержала, так как ей хорошо известна кухня шоу-бизнеса.
"Я просто знаю, что вот-вот все случится", – добавила Сябитова в интервью "Собеседнику".
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