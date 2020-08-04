"Чтобы никто не приставал": Сябитова собралась скрывать своих внуков

"Чтобы никто не приставал": Сябитова собралась скрывать своих внуков
Роза Сябитова. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова
Главная телесваха страны объяснила, что не любит лишних вопросов

Роза Сябитова призналась, что после недавней свадьбы дочери мечтает о внуках. Правда, в семье у нее есть особое поверье: чтобы не сглазить, показывать детей до трех лет никому нельзя. Так телеведущая и собирается поступить, когда они появятся.

Сваха рассказала, что, когда выходила со своими малышами на улицу, обязательно находилась какая-нибудь "сволочь", которая начинала щедро осыпать комплиментами ее детей. Из-за этого кто-то из них потом мучился желудком на протяжении недели. Тогда Роза попыталась решить проблему: перед выходом на улицу она начинала мазать детей зеленкой. И любопытные знакомые при виде малышей предпочитали хранить молчание, не задавая лишних вопросов.

"Поэтому, чтобы не заниматься такой ерундой, внуков я показывать никому не стану", – объяснила Сябитова.

Телеведущая уверена: ее дочь Ксения будет замечательной мамой. К своему замужеству она готовилась основательно. Жила вместе с женихом в "родовом имении" на протяжении трех месяцев. Там же какое-то время должен пожить их первенец. А Ксения настолько серьезно относится к своему здоровью, что сомнений о состоянии ребенка у Розы вообще не возникает. Она даже не достает молодых расспросами о том, когда будут внуки.


"Я просто знаю, что вот-вот все случится", – добавила Сябитова в интервью "Собеседнику".

Ранее РОза Сябитова призналась, что ее коллега по программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева предложила свести контакты в жизни к минимуму, и телесваха эту идею поддержала, так как ей хорошо известна кухня шоу-бизнеса.
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей