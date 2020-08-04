В 1990-е певица ярко красилась и носила модную прическу

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин продолжает публиковать редкие кадры звезд. На этот раз фанаты смогли посмотреть на молодую Ирину Понаровскую до того, как она изменилась до неузнаваемости.

"А эту певицу узнали? Это красавица Ирина Понаровская! Снял я ее в далекие 90-е! А как будто вчера",

– написал фотограф под постом.

В кадре артистка позирует в черной одежде с открытой зоной декольте и плечами. Образ певица тогда дополнила темным макияжем глаз и бежево-коричневой помадой, а также серьгами, волосы приподняла.

Понаровская была одной из самых стильных звезд советской эстрады. Однако в какой-то момент, в начале 2000-х певица перестала выступать и пропала из поля зрения журналистов и фанатов на многие годы.

Недавно артистка вернулась, но многие ее не узнали. Так, например, поэт-песенник Михаил Шабров удивлялся, что стало с Ириной Понаровской после пластики. По его мнению, процедуры по омоложению не пошли ей на пользу, писали СМИ.