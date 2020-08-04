"Сидела на препаратах": звезда "Физрука" - откровенно о проблемах со здоровьем

"Сидела на препаратах": звезда "Физрука" - откровенно о проблемах со здоровьем
Полина Гренц. Фото:instagram.com/thepolinagrents/
Полина Гренц до сих пор борется с последствиями пищевого расстройства

Звезда сериала "Физрук" рассказала о том, как она страдала от расстройств пищевого поведения. Слова бывшего молодого человека о том, что Полине Гренц необходимо похудеть, заставили девушку изнурять себя тренировками в зале и придерживаться строгих диет. Однако и этого оказалось мало, поскольку для того, чтобы похудеть еще больше, актриса начала принимать антидепрессанты. 

В видео, опубликованном на ее странице в "Инстаграм", Полина рассказала, что начала "сидеть на тяжелых препаратах", лишь бы не думать о еде. 

"Я вставала на весы. Видела: 48 кг. И мне казалось, что это много...", – вспоминает знаменитость. Именно в этот момент она поняла, что у нее развивается расстройство пищевого поведения. 

Такое резкое и экстремальное поведение вызвало множество проблем со здоровьем: у актрисы начали выпадать волосы, высыпали прыщи, пропали мышцы. По ее словам, окружающие постоянно говорили ей, что она выглядит нездоровой. 

В конце видео знаменитость призвала девушек любить себя, не повторять ее ошибок и не худеть только ради мужчин. 

Поклонники поблагодарили Гренц за искренность и написали ей слова поддержки: "Полина, ты прекрасна, не влюбляйся в дураков", "Полиночка, здоровья Вам! Трудности бывают у всех, но надо понять и начать из решать. Вы молодец! Не каждый готов рассказать о себе на публику с такой "интимной" стороны. Огромная умница!", "Отличное видео! Спасибо за Вашу откровенность! Здоровья и красоты!"

Юлия МИХАЙЛОВА

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