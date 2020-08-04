"Обещал уничтожить": подруга пожаловалась на угрозы от рэпера Сереги

"Обещал уничтожить": подруга пожаловалась на угрозы от рэпера Сереги
Серега. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшие возлюбленные не могут поделить детей

Рэпер Серега грозится учинить расправу над своей гражданской женой. Об этом рассказала сама Полина Ололо. По словам девушки, причина угроз кроется в том, что после разрыва она не готова отказаться от детей, а Серега хочет оставить наследников себе.

Полина решила откровенно сообщить о том, что происходит между ней и Серегой. Оказалось, артист настроен серьезно и не собирается решать вопрос мирным путем. По словам девушки, еще в сентябре прошлого года он заблокировал ее и отказывается обсуждать возникшую ситуацию. Однако это не мешает знаменитости угрожать бывшей возлюбленной.

"В последних голосовых сообщениях он грозит меня уничтожить, наказать, просит исчезнуть из его жизни", – рассказывает Ололо.

При этом Полина заявила, что ни за что не откажется от борьбы за детей, и приложит все усилия, чтобы оставит наследников себе, пишет издание Viva.


Напомним, рэпер Серега забрал у бывшей возлюбленной их общих детей и запрещает Полине с ними видеться. Знаменитость хочет через суд лишить Ололо права на общение с детьми.

Ольга ФЕДОРОВА

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