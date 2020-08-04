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Симона Юнусова выложила фотографию с внучкой, отдыхающей на шезлонге. Алиса вместе с отцом и бабушкой проводит время в Греции.
"Мамины ноги", – подписала новый снимок Симона.
Подписчиков порадовала свежая публикация, и они принялись активно обсуждать плод любви рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, передает "Пятый канал". Многие заметили, что Алиса заметно подросла и очень похожа на красавицу маму.
"Красотка растет!", "Будет такая же длинноногая как мама!", "Какое красивое получилось сочетание мамы и папы", – пишут комментаторы.
Напомним, Алиса Юнусова родилась в 2014 г. Вскоре ее родители разошлись. Сейчас отец девочки рэпер Тимати встречается с моделью Анастасией Решетовой, которая в прошлом году подарила ему сына.
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