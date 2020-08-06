Долгое время она боялась супруга и не могла от него уйти

Актриса Елена Ксенофонтова около 9 лет являлась гражданской женой адвоката Александра Рыжих. В 2011 году у супругов появилась дочь Софья.

Уже через 5 лет брака пара объявила о расставании. Бракоразводный процесс стал сущим кошмаром для актрисы: Елене даже угрожал реальный срок якобы за нападение на бывшего супруга. Однако через несколько месяцев суд полностью оправдал ее.

В конце января 2017 года Елена Ксенофонтова пришла в качестве эксперта на передачу "Время покажет". Там поднимали тему домашнего насилия. Актриса откровенно призналась, что боялась мужа и поэтому не могла уйти от него. Позже, уже на передаче Андрея Малахова, Ксенофонтова осветила страшные подробности своей личной жизни: как оказалось, муж угрожал членам ее семьи и пытался выгнать Елену из дома.

На своей странице в "Инстаграм" Елена поделилась радостной новостью о том, что она выиграла суд.

"Четыре года судебных тяжб, которым предшествовали девять лет физического и психологического насилия!!! Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница", – эмоционально написала актриса.

Ксенофонтова не надеется, что даже после развода бывший муж оставит ее в покое. Женщина уверена, что он найдет множество поводов для нового судебного процесса.