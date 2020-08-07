"Идет быть мамочкой": Орлова показала новорожденного

"Идет быть мамочкой": Орлова показала новорожденного
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В комментариях отметили, что малыш очень похож на ведущую

Певица Ольга Орлова разместила на своей странице в "Инстаграм" фото, которое не только умилило ее поклонников, но и вызвало много вопросов. На снимке ведущая "Дома-2" держит на руках новорожденного младенца и счастливо улыбается. 

Орлова сразу же поспешила пресечь шквал вопросов и подписала, что ребенок, к сожалению, не ее. 

"Самый идеальный возраст для мужчин, когда их любишь безоговорочно и прощаешь им всё на свете P. S. Не мой! К сожалению", – написала Ольга в описании к публикации (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

 

 

Подписчики разделили эмоции бывшей солистки "Блестящих". Они отметили, что Орлова хорошо смотрится с младенцем на руках. "А Вам идёт быть мамочкой", "Оленька! Ещё не поздно!", "Вы ещё молодая, вперёд, вам идёт", "Хорошо смотритесь вместе", – написали комментаторы. 

Они также отметили, что ребенок очень похож на ведущую. Кто-то даже пошутил, что если бы Орлова не сказала, что ребенок не ее, то все бы подумали, что она недавно стала мамой во второй раз. 

Напомним, что у девушки есть восемнадцатилетний сын Артем, которого она родила в браке с бизнесменом Александром Кармановым. 

Ранее Орлову сильно разозлили комментарии в адрес ее избранника. Певица заявила, что она любит и любима, и ей плевать на большую разницу в возрасте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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