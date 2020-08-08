Актриса не сможет сыграть в любимом спектакле

Агата Муцениеце расстроила своих фанатов. Актриса призналась, что осенью не выйдет на сцену, чтобы сыграть в "Авантюристах поневоле". Звезда поведала, что на спектакль уже можно купить билеты, однако она этого не знала.

Муцениеце поведала, что в даты, в которые пройдет постановка, у нее уже намечены другие дела. По словам актрисы, никто не обсуждал с ней участие в спектакле и не заключал никаких соглашений. Знаменитость добавила, что для нее эта новость стала шоком. Она написала, что ей грустно от того, что за ее спиной другие люди решают, где ей работать.

В комментариях к посту поклонники расстроились из-за этого известия. Некоторые предположили, что роль Муцениеце получит Мирослава Карпович, которая, по слухам, встречается с Павлом Прилучным, играющем в этом спектакле.

"Так Карпович карьеру надо делать....чего удивительно возрастная тетка ни детей, ни карьеры....щас будет везде себя совать...поэтому Агата терпения...всё у вас будет хорошо", "У вас очень влиятельный бывший муж! Что тут удивительного", "Я даже догадываюсь кто поспособствовал в принятии этого решения и это очень низко",

– подчеркнули фанаты.

Муцениеце и Прилучный развелись в начале лета. Вскоре в Сети появились слухи, что актер сериала "Мажор" закрутил роман с Мирославой Карпович. Однако артисты эту информацию комментировать отказываются.