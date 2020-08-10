Потерявшая недвижимость Бледанс похвасталась покупкой первой в Москве квартиры

Потерявшая недвижимость Бледанс похвасталась покупкой первой в Москве квартиры
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость намекнула, что лишилась имущества при разводе с режиссером Александром Семиным

На своей странице в "Инстаграм" ведущая Эвелина Бледанс поделилась радостной новостью – она купила квартиру. Знаменитость выложила фото на фоне фонтанов в одном из столичных ЖК и рассказала подробности покупки. 

Знаменитость призналась, что это ее первая квартира. Возможно, предыдущее имущество она потеряла после развода с бывшим мужем Александром Семиным, уточняет портал "Вокруг ТВ".  

"Это моя первая квартира. Не буду говорить почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из избы", – намекнула Бледанс (орфография и пунктуация сохранены).

Эвелина сообщила, что купила квартиру в самом центре столицы для своего сына. Мальчик родился с синдромом Дауна, поэтому все свое свободное время Бледанс уделяет сыну.

На радостях звезда экрана обратилась к своим подписчикам и попросила их о помощи в обустройстве квартиры для Семы. Дом своего наследника актриса хочет сделать стильным и уютным. "Любая помощь пригодится – и советом, и делом, и материалами", – написала она. 

Ранее Эвелина Бледанс познакомила сына с дочкой Леры Кудрявцевой. Две знаменитости вместе с детьми поужинали в ресторане.

Юлия МИХАЙЛОВА

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