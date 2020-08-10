Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
На своей странице в "Инстаграм" ведущая Эвелина Бледанс поделилась радостной новостью – она купила квартиру. Знаменитость выложила фото на фоне фонтанов в одном из столичных ЖК и рассказала подробности покупки.
Знаменитость призналась, что это ее первая квартира. Возможно, предыдущее имущество она потеряла после развода с бывшим мужем Александром Семиным, уточняет портал "Вокруг ТВ".
"Это моя первая квартира. Не буду говорить почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из избы", – намекнула Бледанс (орфография и пунктуация сохранены).
Эвелина сообщила, что купила квартиру в самом центре столицы для своего сына. Мальчик родился с синдромом Дауна, поэтому все свое свободное время Бледанс уделяет сыну.
На радостях звезда экрана обратилась к своим подписчикам и попросила их о помощи в обустройстве квартиры для Семы. Дом своего наследника актриса хочет сделать стильным и уютным. "Любая помощь пригодится – и советом, и делом, и материалами", – написала она.
Ранее Эвелина Бледанс познакомила сына с дочкой Леры Кудрявцевой. Две знаменитости вместе с детьми поужинали в ресторане.
Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт
В этот день нельзя ругаться и обсуждать других людей