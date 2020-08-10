Зарабатывала больше: Шевченко объяснил развод с женой

Зарабатывала больше: Шевченко объяснил развод с женой
Дмитрий Шевченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В расставании с возлюбленной артист винит только себя

Дмитрий Шевченко откровенно признался, в чем заключается причина разрыва с первой женой Александрой. Оказалось, женщина была более успешна в карьере, а он не мог смириться с тем, что его содержит возлюбленная.

Артистка прославилась участием в популярном клипе Филиппа Киркорова "Зайка моя". Слава и успех сформировали вокруг талантливой Александры окружение из статусных и знаменитых людей.

Шевченко все время ревновал жену и чувствовал собственную несостоятельность. В итоге в семье начались скандалы, и супруги решили развесить. Как отметил он на программе "Судьба человека", виновным в крушении брака считает только себя.

Актер рассказал, что познакомился с будущей супругой, будучи старшекурсником политеха. Тогда он сразу понял, что свяжет свою судьбу с этой девушкой.

Жизнь развела их на несколько лет. Спустя четыре года они случайно встретились на концерте в Одессе. Между артистами закрутился роман, и вскоре они поженились. Их любовь продержалась шесть лет и закончилась разводом.


Напомним, Дмитрий Шевченко известен широкому зрителю по роли полковника Нечаева в картине "Бой с тенью". Артист также участвовал в съемках популярного сериала "Мажор".

После Александры Дмитрий снова влюбился. Он прожил в гражданском браке с актрисой Марией Шалаевой шесть лет, у них родился сын, однако и этот союз распался. Сейчас артист не женат и не любит распространяться о личной жизни.

Ольга ФЕДОРОВА

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