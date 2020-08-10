Актриса родила около двух недель назад

В Сети поделились радостной новостью: звезда "Полицейского с Рублевки" Саша Бортич родила ребенка. Пол и имя малыша не уточняются.

Как передает телеграм-канал "Время Мочить Манту", прибавление в семье Бортич и Евгения Савельева произошло еще пару недель назад.

"Поздравляем Сашу Бортич с рождением ребенка! Уже как пару недель актриса пребывает в новом для себя статусе", – написали авторы канала.

Эту информацию распространили и СМИ, в частности - издание "7 дней". Как оказалось, актриса до последнего принимала участие в съемках и работала даже на самых поздних месяцах беременности.