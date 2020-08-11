Актриса призналась, что уже много лет мечтает о детях

Татьяна Колганова замужем за режиссером Вадимом Сквирским почти 30 лет, однако, несмотря на успехи в карьере, супругидо сих пор не стали родителями. Как оказалось, для этого есть свои причины.

Актриса призналась, что уже много лет пытается забеременеть, но все безрезультатно. Колганова вместе с мужем не один раз проходили обследования в лучших клиниках, однако никто не мог назвать точной причины, каждый раз им ставили новый диагноз.

В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Татьяна рассказала, что ей приходилось нелегко. Особенно тяжело было пережить потерю ребенка в начале 2000-х. Актриса призналась, что тогда она снималась в сериале "Линии судьбы". Из-за накопившейся усталости и перелетов у знаменитости случился выкидыш. На тот момент она не знала, что была беременна, поэтому не следила за своим здоровьем.

"У меня были моменты отчаяния. Признаюсь, я была беременна... Но во время съемок сериала "Линии судьбы" случился выкидыш. Какое-то время пришлось полежать в больнице",

– разоткровенничалась Колганова.

Однако актриса старается не унывать и просит не списывать ее со счетов. "Современные технологии таковы, что... Кто его знает?!" – подытожила звезда.