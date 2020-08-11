Автора "Хуторянки" экстренно госпитализировали

Автор песен Кати Лель и Влада Сташевского остается под присмотром врачей

Врачи госпитализировали композитора Владимира Матецкого в отделение хирургии после жалобы на сильную боль. В настоящее время он остается под врачебным наблюдением.

Как отмечает Mash, артисту сделали операцию, которая прошла успешно. Состояние Матецкого средней тяжести.

Семья и друзья композитора пока что не давали никаких комментариев.

Егор МАЛКОВ

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