Один из коллег артиста решил вернуть аналогичную награду белорусскому лидеру

Композитор и эстрадный певец Юрий Антонов заявил, что держится в стороне от политики, поэтому не собирается открещиваться от ордена Франциска Скорины вслед за дирижером Владимиром Спиваковым. Последний решил отказаться от награды, врученной президентом Белоруссии Александром Лукашенко, объяснив это происходящими в стране событиями.

Обладателями такого ордена являются многие представители российской эстрады: Киркоров и Басков, Дробыш, Бабкина и даже спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Антонов заявил, что не понимает поступка Спивакова, который отказался от награды. Несмотря на это, композитор испытывает к нему уважение.

"В любом случае, это его дело", – заявил Антонов в беседе с "Политэкспертом".

Единственное "политическое событие" для Антонова, как иронизирует сам артист – постоянные боли в ноге. Не так давно он пережил сложную операцию по замене коленного сустава. Сейчас певец восстанавливается и ни о чем не думает, кроме своего здоровья.

Ранее Спиваков опубликовал обращение, адресованное Лукашенко. Артист заявил, что возвращает главе республики орден, которым был награжден в 2014 году, по политическим причинам. По мнению дирижера, в стране царит "мракобесие", а с протестующими жестоко расправляются.



