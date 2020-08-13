Подписчики переходят на личности и обвиняют кумира в двуличном поведении

Рэпер Джиган, недавно прогремевший в медиа после своих сомнительных приключений в Соединенных Штатах, и его супруга Оксана Самойлова опубликовали совместный снимок. На фотографии артист держит на руках свою супругу, которая явно наслаждается окружающей атмосферой.

Многие пользователи выразили негодование: после семейного скандала, о котором не судачил только ленивый, супруги вновь принялись делиться подробностями своей тихой, милой и счастливой жизни.

"Да, все только ради детей", "Притворяются счастливой семьей", "Я бы никогда не простила измену", "С каждым днем становитесь все меньше интересны", "Они решили хайпануть и поднять денег. Не будьте такими наивными", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Многие заявляют, что публичная семейная идиллия после многочисленных ссор и скандалов нелепа. Некоторые даже срываются и переходят на личности, обвиняя Джигана и Оксану в двуличии. А кто-то сравнил пару с их американским аналогом – Канье Уэстом, которому приписывают биполярное расстройство личности, и Ким Кардашьян.

Как только открылись границы, Джиган отправился с семьей на отдых в Турцию. Они выбрали один из самых элитных курортов страны и спускают там немало денег. Для супругов, которые привыкли себя баловать развлечениями, этот год оказался скупым на веселье. Они долгое время провели в столице, и теперь наверстывают упущенное.