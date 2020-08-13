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Артистка Александра Захарова, дочь покойного Марка Захарова, заявила, что появившаяся в медиа информация о том, что она состоит на учете в одной из наркологических больниц, является "травлей".
Ранее в СМИ появился ряд публикаций о том, что актриса имеет личное дело в "Клинике Маршака". Оказывается, слух распространил один из сотрудников медучреждения. Теперь в клинике все подняты на уши: на ровном месте вспыхнул скандал.
"Это травля, и я даже знаю, от кого", – заявила артистка в беседе с Nation News.
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