Актриса заявила, что знает, кто на нее "нападает"

Артистка Александра Захарова, дочь покойного Марка Захарова, заявила, что появившаяся в медиа информация о том, что она состоит на учете в одной из наркологических больниц, является "травлей".

Ранее в СМИ появился ряд публикаций о том, что актриса имеет личное дело в "Клинике Маршака". Оказывается, слух распространил один из сотрудников медучреждения. Теперь в клинике все подняты на уши: на ровном месте вспыхнул скандал.

"Это травля, и я даже знаю, от кого", – заявила артистка в беседе с Nation News.

Администрация медучреждения