Умер известный музыкант

Гитариста не стало на 88-м году жизни

Известный музыкант Джулиан Брим умер в собственном доме в Великобритании. Об этом сообщили журналисты.

Как пишет издание The Guardian, трагическое событие произошло 14 августа. Газета не раскрыла причину смерти артиста. 

Брим выступал на сцене с 1947-го, когда ему было всего 13 лет, уйдя на покой в 2002 году. Музыкант гастролировал по всему миру и играл с другими великими гитаристами. Брим активно создавал пластинки, а также получил четыре премии "Грэмми". 

Полина ИВАНОВА

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