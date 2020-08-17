Проклятье "Каменской": как умирали актеры известного сериала

Алла Балтер. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000) Валерий Приемыхов. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)
Вия Артмане. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000) Марина Левтова. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000) Марина Левтова. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)
Некоторые артисты сыграли в детективном фильме свою последнюю роль

В этом году исполняется 20 лет с момента выхода первых серий детективной картины "Каменская". Судьба актеров, которые сыграли в полюбившемся зрителям телесериале, сложилась по-разному. Для кого-то роль стала последней. 

Марина Левтова

Марина Левтова. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)

Хрупкую блондинку с большими глазами сниматься в "Каменской" позвал ее муж-режиссер. Однако в 2000 году Марина трагически погибла, когда каталась на снегоходе вместе с дочкой. Актриса не заметила яму и въехала в нее на большой скорости. Удивительно, что причина смерти приснилась ее наследнице за 8 лет до этого. 

Валерий Приемыхов

Валерий Приемыхов. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)

Для актера роль в детективном сериале стала последней в жизни. О страшном диагнозе Приемыхов узнал еще до начала съемок. Прекрасно понимая, что опухоль мозга вылечить вряд ли удастся, актер согласился сыграть в "Каменской". Валерий по-настоящему вжился в роль и прожил маленькую жизнь на съемочной площадке. Уже в скором времени актера не стало. 

Вия Артмане

Вия Артмане. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)

Жизнь актрисы сложилась не лучшим образом. После смерти супруга Артмане пришлось пережить три инсульта и лишиться квартиры. Роль в детективном сериале стала для нее одной из последних. Последние годы она жила в бедности. В 2008 году Вия Артмане скончалась. 

Алла Балтер

Алла Балтер. Кадр из &#34;Каменская-1&#34; (1999-2000)

Актриса была обладательницей запоминающейся внешности, которая и помогла ей найти любовь – Эммануила Виторгана, уточняет "Комсомольская правда". В будущем Алла Балтер сделает все, чтобы вылечить своего возлюбленного от рака, однако не сможет уберечь себя. Она скончалась в 2000 году от рака позвоночника. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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