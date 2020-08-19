Артиста не стало на 73-м году жизни

В Вене после продолжительной болезни скончался британский актер Бен Кросс. Об этом сообщила его дочь Лорен.

Наследница звезды не стала раскрывать на своей странице в "Фейсбук", какой недуг был у ее отца. Она лишь отметила, что ему резко стало хуже в начале августа.

Кросс стал популярным благодаря роли в фильме "Огненные колесницы", отмечает телеканал "360". В 1982-м картина забрала "Оскар" за лучшую ленту. Зрителям актер полюбился по роли Спока в "Звездном пути". Как пишет "МИР24", Кросс также играл на сцене и писал музыку.